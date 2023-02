Anne Applebaum: “A Ucrânia vai entrar na UE”

Quando Anne Applebaum falou com a SÁBADO, no início da guerra na Ucrânia, não tinha dúvidas de que Putin queria destruir o país. “Ele não vai parar no Donbass porque a simples existência da Ucrânia como um país soberano, democrático e livre, que aspira a integrar-se na Europa, é, acredita ele, uma afronta ao seu regime autocrático e cleptocrático e uma afronta a ele próprio”, disse em fevereiro de 2022.