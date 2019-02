O líder norte-coreano viajou mais de 4500 quilómetros de comboio e limusine para chegar à capital vietnamita, Hanói, onde se irá encontrar com Donald Trump esta quarta-feira.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, já chegou à capital do Vietname, Hanói, onde se irá encontrar pela segunda vez com o presidente norte-americano, Donald Trump, em cimeira com início marcado para esta quarta-feira. Foram três dias de viagem com mais de 4500 quilómetros entre a capital norte-coreana, Pyongyang, e a China, onde Kim apanhou um comboio até ao Vietname.

A chegada à estação de Dong Dang, na fronteira entre Vietname e China, aconteceu na madrugada desta terça-feira, tendo sido recebido por bandeiras da Coreia do Norte, do Vietname e dos Estados Unidos. Kim seguiu depois numa limusine preta da Mercedes até Hanói, onde irá encontrar-se com Trump esta quarta e quinta-feira.

Para esta viagem, foi cortado o trânsito ao longo dos 169 quilómetros de estrada e Kim exibiu uma guarda de honra, que o acompanhou no início do trajeto, e forças de seguranças no restante percurso. Nesta terça-feira, Kim Jong-un irá encontrar-se com líderes vietnamitas e prestar homenagem a Ho Chi Minh, histórico líder comunista do Vietname.

O encontro com Trump está marcado então para quarta-feira, depois da chegada do presidente norte-americano a Hanói na noite desta terça-feira. A cimeira prende-se com a tentativa de um acordo para um programa de desnuclearização por parte da Coreia do Norte.

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, existirá uma breve conversa privada na noite de quarta-feira entre Kim Jong-un e Donald Trump, seguida de um jantar. As conversações entre os dois líderes continuarão depois nesta quinta-feira. Este encontro surge após uma primeira histórica cimeira em Singapura no mês de junho do ano passado.