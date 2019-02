O governo da Índia justificou a ação afirmando ter provas de que o Jaish estava a planear mais ataques. "Face ao perigo iminente, um ataque preventivo tornou-se absolutamente necessário", afirmou Vijay Gokhale, o chefe da diplomacia indiana, aos jornalistas. "A existência de instalações de treino como estes, capazes de formar centenas de jihadistas não poderia acontecer sem o conhecimento das autoridades paquistanesas."



O Paquistão nega dar abrigo ao JeM, que segundo a Reuters se define como um grupo anti-Índia que forjou laços com a al-Qaeda e que se encontra numa lista de organizações terroristas das Nações Unidas desde 2001. Em dezembro de 2001, um ataque do JeM e de outro grupo militantes baseado no Paquistão, o Lashkar-e-Taiba, lançou um ataque ao parlamento da Índia, o que fez com que os dois países entrassem de novo em guerra.



O ataque atingiu a cidade de Balakot, e o comandante do campo era Maulana Yusuf Azhar, cunhado de Masood Azhar, líder do JeM, informou a Índia. Segundo o Paquistão, os aviões paquistaneses perseguiram o caça indiano, que acabou por bombardear uma zona de floresta sem causar danos. Os habitantes da zona indicaram que um morador ficou ferido.

Esta manhã caças da Índia conduziram ataques aéreos contra um campo de militantes jihadistas em território do Paquistão , o que levou ao escalar das tensões entre os dois países que ao longo dos anos já se envolveram em vários conflitos. De acordo com uma fonte do governo indiano, morreram 300 pessoas, mas o Paquistão alega que não se verificaram mortes.Os ataques foram dirigidos ao campo de treinos de Jaish-e-Mohammed (JeM), um grupo extremista que reivindicou um ataque suicida com um carro que matou pelo menos 40 militares em Caxemira no dia 14 de fevereiro.