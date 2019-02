O cardeal australiano foi considerado culpado de cinco crimes de abuso sexual de menores. A decisão foi agora confirmada pela justiça australiana, após o levantamento de uma ordem de suspensão do caso.

George Pell, cardeal australiano que até dezembro esteve em terceiro lugar na hierarquia do Vaticano, foi considerado culpado de cinco crimes de abuso sexual de menores por um júri do tribunal de Melbourne. A decisão tinha já sido noticiada pela imprensa internacional, em dezembro do ano passado, mas só esta segunda-feira foi confirmada pela justiça australiana – após o levantamento de uma ordem de suspensão do caso.

Em 2014, Pell foi nomeado pelo Papa Francisco para colocar em ordem as finanças do Vaticano. Foi considerado culpado, a 11 de dezembro, de ter abusado sexualmente de um rapaz de 13 anos e de ter cometido "atos indecentes", em quatro ocasiões, com outro rapaz da mesma idade – casos que ocorreram entre 1996 e 1997 na Catedral de São Patrício, em Melbourne.

O júri do Tribunal Regional de Victoria considerou verdadeira a acusação do Ministério Público australiano, que acusa George Pell de cometer abusos sexuais sobre menores que faziam parte do coro da catedral de São Patrício, escreve o The Guardian.

Pell é o clérigo católico mais importante, até agora, a ser condenado por crimes sexuais com menores.

O cardeal australiano, agora com 77 anos, declarou-se inocente de todas as acusações. A pena ainda não é conhecida e Pell encontra-se em liberdade por ter pagado a fiança. A leitura sentença está marcada para a próxima semana.



Obrigou os menores a fazer sexo oral

Segundo contou uma das vítimas em tribunal, ele e outro colega do coro abandonaram a procissão no final de uma missa e dirigiram-se para a sacristia, onde beberam vinho.

Pouco tempo depois, George Pell entrou na sacristia e disse-lhes que não podiam estar ali. Foi na sacristia que Pell abriu as vestes litúrgicas que trazia, mostrou o pénis, e obrigou os dois menores a fazerem-lhe sexo oral.

Depois, obrigou um dos rapazes a tirar as calças e acariciou-lhe os genitais enquanto se masturbava. O cardeal voltou a abusar de um dos menores mais tarde.

O processo tinha sido já julgado em agosto do ano passado. No entanto, o júri não tinha conseguido elaborar um veredicto final.

Jornalistas podem ser condenados

Devido ao facto de existir um segundo processo contra Pell, a decisão do júri de 11 de dezembro foi mantida sob reserva pelo tribunal. No entanto, apesar de ordem de supressão que proibia os jornalistas presentes no julgamento de divulgarem noticias sobre a decisão, vários meios de comunicação internacionais – como a CNN e o Washington Post – divulgaram a notícia da condenação do cardeal.

Esta ordem do tribunal apenas impedia os meios de comunicação australianos ou os que estivessem estado presentes no julgamento de publicar notícias sobre o caso. Segundo o Guardian, que apenas publicou a notícia esta segunda-feira, a justiça australiana notificou mais de 100 jornalistas por terem alegadamente quebrado o embargo que existia.

Jornalistas, editores e diretores podem ter que responder em tribunal por desobediência. Segundo o Tribunal de Victoria, a pena máxima, em nome individual, pode ir até cinco anos de prisão e as multas podem chegar aos 60 mil euros. Uma empresa pode ser condenada a pagar cerca de 315 mil euros.