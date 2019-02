Foram apreendidas 90 mil garrafas de vodka no porto de Roterdão que, segundo as autoridades alfandegárias holandesas, se destinavam a Kim Jong-un.





A descoberta acontece na véspera da cimeira de dois dias entre Kim e Donald Trump em Hanói, e foi feita depois das autoridades sinalizarem a rota suspeita e os registos de um navio de mercadorias chinês, chamado Nebula.

Quando as autoridades tentaram recuperar o contentor onde se encontravam as 3 mil caixas do casco do navio, descobriram que o mesmo surgia oculto pela fuselagem de uma aeronave que também deveria ser exportada para a China. Apesar das preocupações com possíveis danos causados à aeronave, o governo holandês ordenou a remoção do mesmo. De acordo com as autoridades holandesas, as investigações iniciais alimentaram as suspeitas de que o carregamento ia ser levado para Pyongyang.

Arno Kooij, o oficial alfandegário encarregado da apreensão, recusou-se a revelar o que alertou os seus sistemas para o navio de mercadorias, de maneira a "não tornar ninguém mais sábio que o necessário".

"O conselho de segurança das Nações Unidas impôs sanções claras à Coreia do Norte, por isso, é fulcral fazer valer essas sanções. As mesmas também regem a importação de bens de luxo e, assim, o comportamento da alfândega em descarregar o navio porta-mercadorias foi completamente justificado", frisou Sigrid Kaag, o ministro holandês do comércio, que ordenou a apreensão.

Kim chegou terça-feira a Hanói, num comboio blindado, antes do seu segundo encontro com Trump. Tinha viajado por dois dias e meio. A sua rota exacta não é conhecida.

O encontro ocorre oito meses depois de uma cimeira em Singapura, a primeira entre um presidente norte-americano no ativo e um líder norte-coreano. O encontro acabou por não conseguir resultados concretos quanto à desnuclearização da península coreana.