Líderes asiáticos reuniram-se para discutir a cimeira que vai juntar Kim a Trump. Encontro decorreu em Pequim, onde Kim ficará até quinta-feira.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, visitou a China a convite do presidente chinês, Xi Jinping, no âmbito da preparação da cimeira com o presidente dos EUA, Donald Trump. A visita de estado de Kim vai durar até quinta-feira.



Os dois líderes asiáticos reuniram-se para discutir a cimeira que vai juntar Kim a Trump, dias depois do líder norte-coreano ter avisado que poderá mudar de opinião caso os EUA não aliviem as sanções impostas ao país. A cimeira tem como fim a desnuclearização da península coreana.



Segundo a agência noticiosa sul-coreana, a Yonhap, os dois líderes estiveram reunidos durante uma hora, durante a qual discutiram o reforço dos laços diplomáticos.



Depois da reunião, Kim foi recebido num jantar em casa do presidente chinês e da sua mulher.



Em 2018 Kim reuniu-se três vezes com Xi, o aliado mais forte da Coreia do Sul. As reuniões precederam encontros quer com o presidente dos EUA, Donald Trump, quer com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.



No primeiro encontro entre Donald Trump e Kim Jong-Un, em Junho do ano passado, em Singapura, os dois líderes comprometeram-se a trabalhar no sentido da desnuclearização, mas não foram definidos objetivos concretos. Desde então poucos avanços se verificaram nas negociações.



O director dos Estudos de Defesa dos EUA, Harry J. Kazianis, revelou, num e-mail citado pela Reuters, que "Kim está ansioso por mostrar a Trump que tem outras opções estratégicas a nível económico e diplomático para além dos EUA", dizendo que o líder norte-coreano pode procurar uma aproximação a Pequim.



O secretário de Estado dos EUA Mike Pompeo afirmou que a China era um bom parceiro dos EUA no que à Coreia do Norte diz respeito. Pompeo disse ainda que a guerra comercial entre China e EUA não deve afetar o seu papel como mediador das negociações.



A bolsa nova-iorquina encerrou esta segunda-feira em alta, prosseguindo a sua recuperação, graças à esperança dos investidores com a redução das tensões comerciais entre Pequim e Washington na sequência da reunião a realizar-se esta terça.



Os norte-americanos estão a apostar na possibilidade de os chineses, ao fim de vários meses de imposição de tarifas aduaneiras punitivas, serem obrigados a fazerem concessões, segundo alguns analistas. O braço-de-ferro prejudica "garantidamente" a economia chinesa, o que já era "esperado", afirmou hoje o secretário norte-americano do Comércio, Wilbur Ross.