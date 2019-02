O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontraram-se esta quarta-feira em Hanói, no Vietname, para a segunda cimeira entre os dois países em menos de um ano. O palco escolhido para a reunião privada de 20 minutos entre os dois foi o Sofitel Legend Metropole Hanoi, o histórico hotel de cinco estrelas na capital vietnamita onde Charlie Chaplin passou a sua lua-de-mel e Jane Fonda esteve hospedada durante a sua campanha ao lado de tropas do antigo país inimigo em plena Guerra do Vietname.

Depois de 118 anos de história, o Metropole pode iniciar um novo capítulo de paz entre Estados Unidos da América e Coreia do Norte, declarando formalmente um fim do que resta do conflito da Guerra Fria para esta cimeira de dois dias. Tecnicamente, Estados Unidos e Coreia continuam em guerra pois a Guerra da Coreia, que durou entre 1950 e 1953, terminou com tréguas por ambas as partes e não um tratado de paz.

Originalmente apelidado de Hotel Metropole, o local do encontro entre Trump e Kim tem também a sua história para além de presenciar história. Inaugurado em 1901, possui um antigo bunker construído por altura da Guerra do Vietname para o qual é possível realizar visitas. Este foi descoberto por acaso em 2011, enquanto estava a ser renovado o bar da piscina.

O Metropole também ficou conhecido por ser o destino da lua-de-mel do ator Charlie Chaplin, em 1936, no seu terceiro casamento com a atriz Paulette Goddard. Mas o momento mais icónico do hotel foi, talvez, a estadia durante duas semanas da atriz Jane Fonda, em plena Guerra do Vietname. A atriz, que ficou conhecida pelo seu papel em "Barbarela" no ano de 1968, encontrou-se no Metropole com tropas vietnamitas, na altura inimigas dos Estados Unidos – o que lhe valeu a alcunha de "Hanói Jane". E, em 2007, Brad Pitt e Angelina Jolie também passaram por lá de férias.

Durante esta quarta e quinta-feira, o Metropole veste-se para novo momento histórico: as vizinhanças do hotel estão cheias de polícias armados e estão implantadas "medidas de segurança muito restritas", indicou o diretor-geral do hotel vietnamita à agência Reuters. Para a cimeira, apenas uma porta estará aberta, para impedir a intromissão de estranhos, e foi instalado um ponto de passagem temporário, no qual é pedido o passaporte para ter acesso ao hotel.

Um antigo chefe de marketing do Metropole, Nguyen Dinh Thanh, contou à agência noticiosa que a escolha do Metropole se deve, talvez, à sua habilidade para guardar segredos. "Quando famosos visitam o hotel, jornalistas oferecem entre 2 a 5 mil dólares ou mais a funcionários para tirar fotografias mas tal nunca aconteceu. Isso demonstra a tradição de guardar segredos tanto como saber como tratar pessoas importantes."