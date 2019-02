Nove meses após o encontro em Singapura, Kim Jong-un e Trump apertaram as mãos e falaram à imprensa, antes do jantar entre as duas comitivas.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, já apertaram as mãos e sentaram-se lado a lado esta quarta-feira, para uma cimeira no Vietname sobre a desnuclearização da península coreana.



O encontro aconteceu pouco depois das 18:00 locais (11:00 em Portugal). Nove meses após o encontro em Singapura, Kim Jong-un e Trump apertaram as mãos e falaram à imprensa, antes do jantar entre as duas comitivas.



"A Coreia do Norte tem um grande potencial económico", assegurou o líder norte-americano.



