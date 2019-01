O líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou esta terça-feira que os seus planos de desnuclearização não se alteraram mas avisou que poderá "mudar de abordagem" se os Estados Unidos da América mantiverem as sanções como obstáculo ao desenvolvimento económico do país. No entanto, especialistas indicam que poderá ser demasiado tarde para mudar a trajetória de negociações.

Na sua mensagem de Ano Novo, Kim não especificou qual seria esta "nova abordagem" mas o seu discurso é semelhante ao praticado antes do encontro entre este e o presidente norte-americano no ano passado.

O líder da Coreia do Norte acrescentou ainda que está preparado para encontrar-se com Donald Trump a qualquer altura.