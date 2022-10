Kiev atingida por mísseis russos após suspensão do acordo dos cereais

Esta segunda-feira, registaram-se várias explosões em Kiev, a capital da Ucrânia, resultado de ataques russos com mísseis. O bombardeamento acontece depois da suspensão do acordo de exportação de cereais a partir de portos ucranianos decidida pela Rússia no sábado, dia 29. Como justificação, a Rússia acusou a Ucrânia de atacar a sua frota do Mar Negro com drones. A Ucrânia não negou nem confirmou o ataque ocorrido na Crimeia ocupada.