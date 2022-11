Zelensky pede maior segurança para exportações de cereais da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou a que o mundo responda com "firmeza" às tentativas russas de perturbar as exportações de cereais da Ucrânia. Esta quarta-feira, mais navios estavam a abastecer apesar de Moscovo ter anunciado a suspensão do acordo assinado em julho entre a Rússia, Ucrânia, ONU e Turquia que permitia a passagem segura de navios com cereais.