Sábado – Pense por si

Mundo

Independente de esquerda Catherine Connolly dada como vencedora das presidenciais na Irlanda

Lusa 16:02
As mais lidas

A sua única adversária admitiu a derrota esta tarde.

A candidata independente de esquerda às eleições presidenciais na Irlanda, Catherine Connolly, foi este sábado declarada vencedora, com a sua única adversária e membro do partido centrista Fine Gael, Heather Humphreys, a admitir a derrota esta tarde.

Catherine Connolly vota nas eleições presidenciais irlandesas
Catherine Connolly vota nas eleições presidenciais irlandesas Brian Lawless/PA via AP

"Catherine será a presidente para todos nós e será a minha presidente", referiu Heather Humphreys à televisão pública RTE.

Catherine Connolly foi também felicitada pelo vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, também ele do partido centrista Fine Gael, um pilar da coligação no poder.

"Desejo-lhe todo o sucesso", indicou.

Tópicos Política Televisão Eleições República da Irlanda Fine Gael Heather Humphreys Simon Harris
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Independente de esquerda Catherine Connolly dada como vencedora das presidenciais na Irlanda