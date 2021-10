Juíza retira custódia a mãe por viver na 'Galiza profunda'

Uma juíza espanhola decidiu retirar a uma mãe a custódia do seu filho por considerar que esta vive "nas profundezas da Galiza", cedendo a criança ao pai, que vive na Andaluzia, em Marbella. A guarda partilhada do menor só será permitida caso a mãe se mude para a Costa do Sol, a região turística do sul de Espanha na província de Málaga.



Segundo o jornal La Voz de Galicia, a magistrada considerou que residir na zona da ria de Muros y Noia, na província de A Coruña, que fica a cerca de 130 km da fronteira com Portugal, "não contempla múltiplas possibilidades para o adequado desenvolvimento da personalidade de uma criança, que levem a que cresça num ambiente feliz".

Na sentença, a juíza do Tribunal de Primeira Instância de Marbella nº7 argumenta que Marbella é uma "cidade cosmopolita", com "um bom hospital" e "todo o tipo de escolas para educar uma criança, sejam públicos ou privados", acrescentando que a cidade andaluz oferece todas as possibilidades de desenvolvimento de um menor.

Para a magistrada, "o mesmo não acontece com a pequeníssima povoação nas profundezas da Galiza para onde se mudou a mãe", um local que considera estar "longe de tudo" e onde "não existem opções de trabalho".

Segundo a imprensa espanhola, o pai da criança mudou-se há dois anos para Marbella, onde nasceu a criança. O casal separou-se este verão, com a mãe a regressar à Galiza e ambos a pedirem a custódia partilhada do filho.

A defesa da mãe considerou um "desprezo absoluto" que a juíza se refira à sua residência como "o fundo da Galiza", algo que consideram "discriminatório", avançando com uma ação formal na comissão disciplinar do Conselho Geral da Magistratura.