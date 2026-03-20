Jovem mexicano morreu sob custódia do ICE. México exige investigação

ICE acredita Royer Perez-Jimenez "morreu de um presumível suicídio, no entanto, a causa oficial de morte ainda está sob investigação".

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Um jovem mexicano de 19 anos morreu enquanto estava sob a custódio do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), revelou a polícia federal citada pela BBC.



Centro de Detenção de Prairieland em Alvarado, Texas. Foto AP/Tony Gutierrez

Royer Perez-Jimenez foi encontrado "inconsciente e sem reação" pelas 2h34 locais de segunda-feira, no Centro de Detenção do Condado de Glades, na Florida. A equipa prisional moveu "imediatamente" todos os esforços para salvar a vida jovem. Segundo explicou o ICE em comunicado, "morreu de um presumível suicídio, no entanto, a causa oficial de morte ainda está sob investigação".

Jimenez foi preso em janeiro deste ano por acusações de fraude, falsa identidade e resistência à detenção. As autoridades alegaram que o jovem entrou ilegalmente nos Estados Unidos em data desconhecida. Ao dar entrada na prisão, Jimenez "negou quaisquer problemas ou preocupações de saúde mental e respondeu 'não' a todas as perguntas de triagem de risco de suicídio", garantiu o ICE.

O governo solicitou agora uma investigação ao caso e pediu mais detalhes sobre o ocorrido classificando o episódio como "inaceitável". "O governo do México reitera que essas mortes são inaceitáveis e, mais uma vez, apela às autoridades de imigração para que realizem uma investigação rápida e completa a fim de esclarecer as circunstâncias que levaram a essas mortes, determinar as responsabilidades e estabelecer garantias efetivas de não repetição", disse na quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Segundo a Detention Watch Network, - um grupo que se opõe à detenção de imigrantes - desde que Donald Trump voltou ao cargo de presidente, em janeiro de 2025, que já morreram mais de 42 imigrantes sob a custódia das autoridades. O mesmo aconteceu também com dois cidadãos americanos, que foram baleados por agentes em Minnesota. Durante o mandato de quatro anos de Joe Biden foram registadas 24 mortes, segundo as estatísticas do ICE.

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