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Morreu o porta-voz da Guarda Revolucionária iraniana

Luana Augusto
Luana Augusto 10:43
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Ali Mohammed Naini terá sido alvo de um ataque aéreo por parte de Israel e dos EUA.

O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, Ali Mohammed Naini, morreu esta sexta-feira durante um ataque aéreo, confirmou o corpo militar. Naini "foi martirizado no ataque terrorista cobarde e criminoso perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer", anunciou a Guarda no site Sepah News, apesar de Israel e os Estados Unidos ainda não terem confirmado esta morte.

Ataque aéreo de Israel e EUA mata Ali Mohammed Naini, da Guarda Revolucionária iraniana
Ataque aéreo de Israel e EUA mata Ali Mohammed Naini, da Guarda Revolucionária iraniana Foto AP/Leo Correa

O exército israelita lançou esta manhã uma nova onda de ataques contra "o coração de Teerão", depois de Jerusalém ter sido alvo de pelo menos quatro ataques durante a madrugada. Como consequência, esta noite o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, levantou a hipótese de enviar tropas para território iraniano como forma de derrubar o regime.

"Não se pode fazer uma revolução pelo ar, também precisa de haver uma componente terrestre", afirmou Netanyahu.

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Netanyahu diz que Irão já não consegue enriquecer urânio nem produzir mísseis

Enquanto isso, vários países do Golfo Pérsico continuam a relatar bombardeamentos nos seus territórios: é o caso dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein. Segundo a agência de notícias estatal do Kuwait, a refinaria Mina Al Ahmadi foi novamente atingida por drones - o que causou um grande incêndio. Não há para já relatos de vítimas.

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