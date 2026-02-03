Sábado – Pense por si

EUA: vida e morte nos campos de detenção de imigrantes

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00

Desde o início de 2025 morreram 36 imigrantes após terem sido detidos pelo ICE, o braço armado da política de imigração norte-americana. Há largas dezenas de relatos de maus tratos nos campos operados por privados. É o lado menos visível da escalada promovida pela presidência de Donald Trump.

Geraldo Lunas Campos tinha sido detido em julho do ano passado e estava num campo operado pela Immigration and Customs Enforcement (ICE). O imigrante cubano entrara nos Estados Unidos em 1996 e enfrentava acusações de abuso sexual de crianças, posse de arma e agressão. No dia 3 de janeiro morreu no campo de detenção de El Paso, no Texas, o maior do país. Uma testemunha citada pela Associated Press conta que, no meio de uma altercação, o homem foi algemado enquanto cinco guardas o prenderam ao chão, com um deles a colocar o joelho sobre o pescoço, deixando-o inanimado. O Departamento de Segurança Nacional anunciou que o caso estava sob investigação e, no fim do mês, o relatório da autópsia classificou-o como um homicídio - Campos foi a quarta pessoa a morrer este ano sob custódia do ICE.

