Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de fevereiro de 2026 às 18:48

Mulher morre em acidente durante perseguição do ICE nos EUA

A vítima, Linda Davis, morreu, esta segunda-feira, após um acidente provocado por um condutor que fugia de agentes do ICE, no estado norte-americano da Georgia. A vítima foi transportada para o hospital, onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)