Bloomberg e CNN suspendem operações na Rússia devido a lei sobre fake news

A CNN, a Bloomberg e a televisão canadiana CBC vão suspender as suas operações na Rússia devido a uma polémica lei aprovada pelo parlamento russo. A lei impõe uma pena que pode ir até 15 anos de prisão para aqueles que espalhem intencionalmente "fake news". A lei pretende atingir as pessoas quem espalhe informações sobre as forças armadas ou peçam sanções contra a Rússia.







O projeto de lei foi aprovado pelas câmaras baixa e alta do parlamento e irá entrar em vigor já no sábado, disse o presidente da câmara baixa, Vyacheslav Volodin.

"É possível que a partir de amanhã [sábado], as regras forcem aqueles que mintam e façam declarações que desacreditem as nossas Forças Armadas a sofrer punições muito graves", afirmou Volodin.

Os alvos desta nova lei foram hoje mesmo determinados, quando o regulador russo das comunicações, o Roskomnadzor, mandou bloquear cinco organizações de comunicação social sediadas fora do país, mas que publicam notícias em russo.

Estes órgãos "publicaram informações falsas" sobre assuntos como "os métodos de realização de atividades de combate (ataques à população civil, ataques a infraestruturas civis), as perdas das Forças Armadas da Federação russa ou o número de vítimas da população civil", justificou o regulador, num comunicado enviado à agência de notícias estatal RIA Novosti.

Os bloqueios da imprensa afetaram a inglesa BBC, a norte-americana Voice of América, a Radio Free Europe/Radio Liberty, a emissora alemã

e o site





, com sede na Letónia. Estes títulos estão entre as publicações de media estrangeira mais influentes e, muitas vezes, mais críticas da Rússia.

A pena será mais pesada se as "fake news" gerarem "consequências graves". De acordo com o site the Verge, que cita o jornal The Moscow Times, serão penalizados aqueles que "distorçam o propósito, papel e tarefas das Forças Armadas Russas, bem como outras unidades durante operações especiais ou outras".Deutsche WelleMeduzaCom Lusa