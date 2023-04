França: Conselho Constitucional aprova reforma nas pensões

O Conselho Constitucional francês aprovou a alteração na idade da reforma esta sexta-feira e a medida deve ser promulgada nos próximos dias, avançou Emmanuel Macron.







REUTERS/Stephane Mahe

Apesar de os franceses já se terem posicionado contra o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos e a medida de Emmanuel Macron ter originado grandes protestos no país, o Tribunal Constitucional declarou que a medida está de acordo com a Constituição.O governo presidido por Emmanuel Macron espera agora que esta aprovação acalme os manifestantes e diminua os protestos liderados pelos sindicatos. No entanto, este cenário é pouco provável, uma vez que no momento em que o veredicto foi anunciado os manifestantes se encontravam reunidos em frente à Câmara de Paris com cartazes que afirmavam: "Clima de raiva" e "Greves sem fim até que a reforma seja retirada".O Conselho Constitucional rejeitou ainda uma proposta da oposição que pretendia que a reforma das pensões fosse levada a referendo. Existe uma segunda proposta para referendo que vai ser revista pelo Constitucional no início de maio.Os sindicatos já afirmaram que as greves não vão terminar e vários observadores políticos internacionais têm alertado para o perigo do descontentamento generalizado poder ter repercussões a longo prazo, nomeadamente através do aumento da extrema-direita.Já Macron refere que é imperativo que o país "continue a avançar, trabalhando e enfrentando os desafios".