Lusodescendente Jack Teixeira declara-se inocente em tribunal

O guarda nacional aéreo norte-americano de 21 anos foi detido em abril depois de ser acusado de ter partilhado num grupo do Discord documentos confidenciais, nomeadamente sobre a guerra na Ucrânia e a espionagem a países aliados. Estas fugas proporcionaram alguns momentos de tensão entre Washington e os seus aliados.De acordo com os procuradores, Jack Teixeira começou a publicar informações sobre os documentos online em dezembro de 2022 e em janeiro de 2023 terá passado a publicar fotografias.Neste momento o jovem está a ser julgado e enfrenta seis acusações de "retenção intencional e transmissão de informações classificadas relacionadas com a defesa nacional". Cada uma das acusações pode levar a penas de até 10 anos de prisão, o que pode representar 60 anos no total.Esta quarta-feira, dia 21, Jack Teixeira foi presente ao juiz David Hennessy, em Worcester, Massachusetts, e declarou-se inocente de todas as acusações.Segundo a CNN Internacional o jovem chegou a tribunal algemado e ao entrar sorriu para a família. Após a leitura das seis acusações, o lusodescendente terá dito apenas: "Inocente, Meritíssimo".Os seus advogados argumentaram que o seu cliente não esperava que as informações chegassem a mais pessoas além das que estavam no grupo e criticaram os procuradores por alegadamente exagerarem o perigo que Jack Teixeira representa para a segurança nacional norte-americana.