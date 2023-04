Jack Teixeira em tribunal. Em 2022 queria 'abater os fracos de espírito'

Procuradores sustentam que o lusodescendente de 21 anos publicou documentos confidenciais, incluindo alguns sobre os movimentos das tropas na Ucrânia, num grupo que liderava no Discord.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Jack Douglas Teixeira, militar da Guarda Aérea nacional dos Estados Unidos, foi preso no dia 13 de abril depois de ter sido acusado de publicar documentos confidenciais e violar a Lei de Espionagem. Esta quinta-feira, vai ser presente a tribunal e os procuradores federais devem pedir que permaneça sob custódia por representar um risco à segurança nacional.







REUTERS

Os procuradores acreditam que o lusodescendente de 21 anos publicou documentos confidenciais, incluindo alguns sobre os movimentos das tropas na Ucrânia, num grupo que liderava no Discord.Jack Teixeira morava em Massachusetts com a sua mãe e o padrasto e mantinha um armário cheio de armas a meio metro da sua cama. Os agentes do FBI também encontraram uma máscara de gás, munições e um silenciador.