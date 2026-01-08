Irão sofre um apagão digital enquanto os protestos persistem

A agência NetBlocks confirmou esta quinta-feira que o Irão sofreu um "apagão nacional". "O Irão está agora a meio de um apagão nacional de Internet", revelou o grupo num comunicado citado pela BBC.



Apagão digital no Irão durante protestos Foto AP/Vahid Salemi

A NetBlocks explicou ainda que este "incidente ocorre após uma série de medidas de censura digital contra os protestos em todo o país", prejudicando assim "o direito do público à comunicação num momento crítico".

O Irão enfrentou hoje a 12ª noite de protestos em diversas cidades, que se desencadearam devido à crise económica que a população está a viver. Nas últimas noites ocorreram confrontos violentos entre os manifestantes e as forças de segurança. O cenário de caos levou o presidente dos Estados Unidos, Donlad Trump, a emitir alertas ao governo iraniano ao dizer que se o governo matar manifestantes os norte-americanos atacarão o país "com muita força".

A retórica de Trump não agradou, no entanto, o Irão, que também lançou uma ameaça aos Estados Unidos. O Irão "não tolerará a sua continuação sem resposta (...) se o inimigo cometer um erro" a resposta iraniana será mais potente do que a que se viveu na guerra de 12 dias com Israel, em junho passado, avisou o chefe do exército iraniano Amir Hatami.

Ali Larijani, um importante conselheiro do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, também já havia aconselhado o presidente dos Estados Unidos a ter "cuidado". “Trump deve saber que a interferência dos EUA neste assunto interno significaria desestabilizar toda a região e destruir os interesses americanos”, disse.