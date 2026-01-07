Sábado – Pense por si

Mundo

Protestos. Irão considera retórica de Trump "hostil" e deixa ameaça aos EUA

Luana Augusto
Luana Augusto 22:43
As mais lidas

Trump defendeu os protestos no Irão. A declaração não agradou, no entanto, o chefe militar que disse que "se o inimigo cometer um erro" a resposta será mais potente do que na guerra de 12 dias com Israel.

O chefe do exército iraniano garantiu esta quarta-feira que o país não ficará de braços cruzados enquanto se deixa ameaçar por potências externas como os Estados Unidos e Israel - que dizem apoiar os que se vivem no país.

General iraniano Amir Hatami
General iraniano Amir Hatami Masoud Nazari Mehrabi/Exército iraniano via AP

Na última semana, foram várias as pessoas que saíram às ruas para protestarem contra o agravamentos das condições económicas. Face ao número de pessoas que foram mortas durante os protestos, Trump prometeu intervir. "Estamos prontos a agir", escreveu o presidente dos Estados Unidos nas redes sociais. Também o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apoiou os protestos.

A retórica "hostil" de Trump não agradou, no entanto, os iranianos. O general Amir Hatami considerou as suas declarações uma ameaça e garantiu que "não tolerará sua a continuação sem resposta".

Segundo a agência de notícias Fars citada pelo , Hatami afirmou ainda que "se o inimigo cometer um erro" a resposta do Irão será mais potente do que a que se viveu na guerra de 12 dias com Israel, em junho passado.

Ali Larijani, um importante conselheiro do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, também já havia aconselhado o presidente dos Estados Unidos a ter "cuidado". “Trump deve saber que a interferência dos EUA neste assunto interno significaria desestabilizar toda a região e destruir os interesses americanos”, disse.

Artigos Relacionados
Tópicos Forças armadas Estados Unidos Amir Hatami Israel The Times of Israel Ali Khamenei Benjamin Netanyahu Ali Larijani
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Protestos. Irão considera retórica de Trump "hostil" e deixa ameaça aos EUA