Itália. Homem ilibado por ter apalpado jovem durante menos de dez segundos

Italiano de 66 anos não tinha antecedentes criminais e estava acusado do crime de assédio sexual com agravante de ter sido praticado sob uma vítima menor de idade.

Um tribunal italiano emitiu uma sentença que está a causar polémica. Uma estudante apresentou uma queixa-crime contra um funcionário da instituição de ensino que frequentava por ter sido apalpada "nas nádegas" de forma não consentida. O caso foi esta semana arquivado depois de o juiz ter considerado que não estava em causa um ato criminal, uma vez que o toque em causa durou "apenas cinco a dez segundos".







Segundo o Corriere della Sera , a jovem alegou que o crime ocorreu enquanto se deslocava com uma amiga para a sala de aula. A rapariga de 16 anos, menor de idade, estaria a subir umas escadas quando sentiu "alguém por trás a pôr a mão dentro das suas calças e a tocar nas suas cuecas". Quando olhou para trás terá visto o funcionário que, posteriormente, afirmou que a "amava" e que tudo não passava "de uma brincadeira".As declarações foram confirmadas pela outra jovem e o próprio funcionário que terá admitido ter tocado nas nádegas da menor mas "por cima da sua roupa".No entender do Ministério Público, ficou claro que o homem teve "vontade de apalpar a jovem", pelo que era pedida a sua suspensão imediata de funções e a aplicação de uma pena de prisão de três anos e meio. Mas o tribunal teve uma leitura diferente.Para o juiz, como o ato se tratou de um "toque de curta duração", o mesmo poderá ter sido apenas uma "manobra desajeitada sem intenção de luxúria" ou "uma simples brincadeira", argumento pelo qual acabou por ser ilibado.Na altura a denúncia da jovem provocou uma onda de protestos e de apoio por parte de outros estudantes que agora, com esta decisão, ganha novo fôlego. Nas redes sociais o ator Paolo Camilli gravou um vídeo a tocar no seu peito durante 10 segundos que tem sido replicado por milhares de pessoas nas redes sociais com o intuito de demonstrar e refletir sobre o conceito de "toque de curta duração".

O caso ocorreu no dia 12 de abril de 2022, no Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv Roberto Rossellini, uma escola superior dedicada à "formação de profissionais do setor do cinema, televisão e fotografia".