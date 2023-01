Atores processam Paramount Pictures cena de nudez em 1968

Os protagonistas do filme "Romeu e Julieta" estão a processar a produtora, acusando-os de três crimes, o processo foi aberto na terça-feira, no Tribunal Superior de Santa Monica. O motivo é uma cena de nudez que os atores terão sido incentivados a fazer.

Leonard Whiting e Olivia Hussey eram adolescentes quando fizeram o filme Romeu e Julieta. O ator tinha 16 anos e a atriz 15. Agora, na casa dos 70 anos - ele com 72 e ela com 71 -, alegam que Franco Zeffireli, realizador do filme, os incentivou a fazer cenas de nudez, quando teria sido garantido que tal não seria preciso.