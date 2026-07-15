Israel: Três pessoas mortas num ataque israelita na Faixa de Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza informou na terça-feira que 1.110 pessoas foram mortas e 3.599 ficaram feridas em ataques israelitas desde o cessar-fogo.

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Pelo menos três pessoas, incluindo uma menina de 6 anos, foram mortas hoje num ataque do exército israelita na Faixa de Gaza, apesar do acordo de cessar-fogo assinado em outubro entre o grupo islamita Hamas e Israel.



Faixa de Gaza: Três mortos num ataque israelita AP Photo/Jehad Alshrafi

Fontes médicas citadas pela agência de notícias palestiniana Wafa indicaram que as vítimas eram membros da mesma família – um casal e uma das suas filhas –, cuja casa foi atingida em Deir al-Balah, na região central da Faixa de Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza informou na terça-feira que 1.110 pessoas foram mortas e 3.599 ficaram feridas em ataques israelitas desde o cessar-fogo, acrescentando que 800 corpos também foram recuperados de áreas onde as tropas israelitas se retiraram.

As autoridades de Saúde afirmaram que desde o início da ofensiva israelita, que fizeram aproximadamente 1.200 mortos e quase 250 sequestrados em Israel, foram registadas 73.233 mortes e 173.707 pessoas feridas, embora tenha sublinhado que continuam a ser encontrados corpos nas ruas e entre os escombros de edifícios bombardeados.

Os ataques do Hamas ocorreram a 07 de outubro de 2023, sucedendo-se depois a ofensiva israelita.