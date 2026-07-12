Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de julho de 2026 às 19:30

Ataques israelitas em Gaza fazem pelo menos cinco mortos, dizem autoridades de saúde palestinianas

Pelo menos cinco palestinianos morreram em novos ataques israelitas na Faixa de Gaza, segundo as autoridades de saúde do território. Entre as vítimas está uma menina de nove anos, enquanto um ataque com drone contra uma oficina na Cidade de Gaza provocou quatro mortos. O Exército israelita confirmou um dos bombardeamentos, afirmando que teve como alvo infraestruturas do Hamas.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30