Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
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14 de julho de 2026 às 23:00

Fronteira do Medo

Com a sua profundidade e densidade, aproxima o jornalismo da sociologia, história, direito e economia, porque nos convida a analisar a atuação dos agentes policiais em bairros guetizados para lá do caso concreto.

Dizem que o jornalismo está morto. Ou, no melhor dos cenários, moribundo. Cada vez menos pessoas compram jornais e revistas, em papel ou online, e cada vez mais a população é informada pelas redes sociais, lendo apenas títulos de notícias e assistindo a vídeos curtos sem qualquer rigor jornalístico nem obediência às regras deontológicas. Em consequência, os jornalistas são cronicamente mal pagos e veem-se forçados a orientar o seu trabalho para o imediatismo e para o sensacionalismo, porque só isso capta, presentemente, a atenção dos leitores.

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