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02 de julho de 2026 às 22:21

Mil dias de guerra em Gaza: como o conflito mudou o Médio Oriente?

O ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023, marcou o início de um conflito que mudou o Médio Oriente. Mil dias depois, o jornalista da AP Joe Federman explica a evolução da guerra, os cessar-fogos acordados e os impactos deste conflito na região.

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