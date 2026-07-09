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Ciência & Saúde

Bernardo Pessoa: “A testosterona não é uma hormona sexual, é uma hormona da vida”

07:00
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O médico diz que vivemos numa sociedade em colapso hormonal sem o saber. Embora, ainda esteja envolvida em tabus, a testosterona é fundamental para termos boa composição corporal, energia, iniciativa, confiança, libido e satisfação sexual - tanto os homens como as mulheres

Testosterona – a hormona que nos devolve a saúde, a sexualidade e a vitalidade – é o tema do primeiro livro de Bernardo Pessoa, que desmistifica os tabus relativos a esta hormona, mostrando como ela é importante para combater a fadiga, a depressão, a falta de ânimo e de libido, nos homens e nas mulheres. O médico e farmacêutico – especialista em Medicina Geral e Familiar e em Medicina Desportiva, com formação avançada em terapia de reposição de testosterona pela Harvard Medical School, nos Estados Unidos – divide-se entre Lisboa e o Algarve, dá consultas na Avenida da Liberdade e na Quinta do Lago. 

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