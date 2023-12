Israel sabia dos planos do Hamas há um ano, mas desvalorizou-os

Os serviços secretos e o exército de Israel sabiam dos planos de ataque do Hamas, que se concretizaram a 7 de outubro, há cerca de um ano. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, desvalorizaram as intenções do grupo terrorista por considerar que os seus militantes não eram capazes.







REUTERS/Raneen Sawafta

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O The New York Times analisou documentos, emails e fez entrevistas acerca de um documento com cerca de 40 páginas nomeado por militares e serviços secretos como Muro de Jericó. Recolheu informação e detalhava os eventos que conduziram à morte de mais de 1.200 pessoas e ao agudizar do conflito que também matou mais de 15 mil palestinianos, há quase dois meses.O método descrito consistia em assoberbar as fortificações fronteiriças, o que se veio a verificar: primeiro, através de ataques com rockets, depois, com incursões a pé, mota e através de paraquedas. Não é claro se o governo israelita estava a par do documento.Em julho, um analista dos serviços secretos alertou para um exercício de treino do Hamas que se assemelhava ao descrito no plano. Contudo, foi desvalorizado por um coronel israelita da Faixa de Gaza.Segundo o jornal, o coronel considerou o exercício "totalmente imaginativo", e que não queria dizer que o Hamas o conseguisse fazer. "Resumindo, vamos esperar pacientemente", avaliou. Meses mais tarde, deu-se o dia mais sangrento da história de Israel.