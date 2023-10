Atirador mata 22 pessoas em ataque em bar no Maine

O suspeito teria formação com armas de fogo e já teria referido a vontade em levar a cabo um ataque com armas. Autoridades ainda estarão à procura do atirador.

Um homem armado disparou contra dezenas de pessoas e matou pelo menos 22 na cidade norte-americana de Lewiston, no estado do Maine. O ataque, que está a deixar a cidade em estado de choque, aconteceu nesta quarta-feira à noite e deverá, calculam as autoridades, resultar numa quantidade ainda mais elevada de mortos.





Tópicos Morte Crime Bar Maine EUA

O suspeito "continua a monte", indicou a polícia do condado de Androscoggin, que divulgou fotografias que mostram um homem branco, de camisola castanha e calças azuis escuras, armado com uma espingarda semiautomática. Os tiroteios ocorreram em três locais diferentes, incluindo numa pista de bowling, num restaurante e num centro logístico de um supermercado Walmart."Temos 22 mortes confirmadas e muitos, muitos feridos", informou o autarca de Lewiston, Robert McCarthy, ao início da madrugada.As autoridades locais pediram aos habitantes para ficarem em casa, com as portas trancadas, e publicaram também uma fotografia de um carro branco, apelando para serem contactadas pelos cidadãos que reconheçam o veículo. A governadora do estado, a democrata Janet Mills, disse ter sido informada da situação e pediu a todos os habitantes da zona que seguissem as recomendações das autoridades.As escolas públicas de Lewiston, segunda maior cidade do estado, com cerca de 36 mil habitantes, vão estar encerradas esta quinta-feira.Desde o início do ano, mais de 15.000 pessoas morreram vítimas de violência com armas de fogo no país, excluindo suicídios, de acordo com o Gun Violence Archive (GVA), grupo independente que recolhe informação sobre incidentes com armas de fogo.