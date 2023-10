Hamas propõe troca de reféns por palestinianos presos nas cadeias israelita

O porta-voz das Brigadas al-Qasam, Abu Obeida disse que houve contactos para uma troca de prisioneiros com as autoridades israelitas.

O braço armado do Hamas, conhecido como Brigadas al-Qasam, propôs este sábado a libertação dos reféns sequestrados em Israel a 07 de outubro, em troca da libertação de todos os prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas.







Hamas REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Crime Israel Hamas reféns

Num discurso transmitido pela televisão, o porta-voz das Brigadas al-Qasam, Abu Obeida disse que houve contactos para uma troca de prisioneiros com as autoridades israelitas e salientou que "houve uma oportunidade para chegar a um acordo".No entanto, "o inimigo bloqueou o acordo", concluiu, citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, além de 220 sequestradas. Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas desde 2007.