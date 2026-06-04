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Israel e Líbano concordam em implementar cessar-fogo

Luana Augusto
Luana Augusto 09:04
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Acordo visa "cessação completa" dos ataques por parte do Hezbollah e a criação de uma zona de segurança controlada pelas Forças Armadas Libanesas.

Israel e Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo e criar uma zona de segurança "nas quais as Forças Armadas Libanesas assumiriam o controle exclusivo do território" como forma de pôr fim às hostilidades, anunciou na quarta-feira o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que liderou esta ronda de negociações. Não foi, no entanto, fornecido qualquer detalhe sobre como essas "zonas piloto" iriam funcionar.

Israel e Líbano concordam em implementar cessar-fogo
Israel e Líbano concordam em implementar cessar-fogo Foto AP/Rod Lamkey Jr.

Esse acordo está, no entanto, condicionado. Para que tal seja possível, é exigido a "cessação completa" dos ataques por parte do grupo armado apoiado pelo Irão, assim como a retirada do Hezbollah "de todos os operativos" do Setor Sul de Litani - uma área controlada por Israel no sul do Líbano.

Os países "rejeitaram qualquer tentativa de manter o futuro do Líbano como refém", refere o mesmo comunicado do Departamento de Estado norte-americano.

Este acordo de cessar-fogo ocorre depois de ataques israelitas terem matado pelo menos nove pessoas no sul do Líbano, na quarta-feira, e do Hezbollah ter lançado mísseis contra o norte de Israel.

No mês passado, ambos os lados já haviam concordado com um cessar-fogo mas as hostilidades continuaram - sendo esta já a quarta ronda de negociações entre diplomatas libaneses e israelitas. Em março, Israel já tinha invadido novamente o Líbano em perseguição ao grupo militante libanês, que lançou vários mísseis em apoio ao Irão.

O Hezbollah é um grupo militar xiita que opera no Líbano e que já esteve por diversas vezes envolvido numa série de conflitos violentos com Israel. É considerado uma organização terrorista não só por parte de Israel, mas também por outras nações.

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