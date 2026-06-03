A votação para eleger os membros não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para ao biénio 2027-2028 decorreu esta quarta-feira
Portugal foi eleito como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU, esta quarta-feira. A votação para eleger os membros não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para ao biénio 2027-2028 decorreu esta quarta-feira.
Sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, 2025.
AP/Richard Drew
Na votação, a Alemanha conseguiu 104 votos a favor, não tendo obtido um lugar. A Áustria reuniu 131 votos e Portugal 134. É necessária uma maioria de dois terços dos 191 votos para conseguir assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O Presidente da República, António José Seguro, saudou a eleição e afirma que é "uma conquista que enaltece todo o povo português". No comunicado partilhado no site da Presidência, Seguro destacou: "O que somos, a confiança que transmitimos e também o reconhecimento pelo nosso apego a valores universais".
"Merecem também uma referência particular a Missão junto das Nações Unidas em Nova Iorque, assim como os anteriores Presidentes da República, Aníbal Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, pelos seus esforços em torno deste objetivo", acrescentou ainda o Presidente da República que garante uma batalha "por uma defesa intransigente do respeito pelo direito internacional, tendo em vista a prossecução da paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável".
Portugal eleito como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU