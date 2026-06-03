Portugal eleito como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU

A votação para eleger os membros não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para ao biénio 2027-2028 decorreu esta quarta-feira

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Portugal foi eleito como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU, esta quarta-feira. A votação para eleger os membros não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para ao biénio 2027-2028 decorreu esta quarta-feira.



Sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, 2025. AP/Richard Drew

Na votação, a Alemanha conseguiu 104 votos a favor, não tendo obtido um lugar. A Áustria reuniu 131 votos e Portugal 134. É necessária uma maioria de dois terços dos 191 votos para conseguir assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Presidente da República, António José Seguro, saudou a eleição e afirma que é "uma conquista que enaltece todo o povo português". No comunicado partilhado no site da Presidência, Seguro destacou: "O que somos, a confiança que transmitimos e também o reconhecimento pelo nosso apego a valores universais".

"Merecem também uma referência particular a Missão junto das Nações Unidas em Nova Iorque, assim como os anteriores Presidentes da República, Aníbal Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, pelos seus esforços em torno deste objetivo", acrescentou ainda o Presidente da República que garante uma batalha "por uma defesa intransigente do respeito pelo direito internacional, tendo em vista a prossecução da paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável".