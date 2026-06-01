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01 de junho de 2026 às 15:50

Netanyahu ordena novos ataques no sul do Líbano em resposta a ofensiva do Hezbollah contra Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou, esta segunda-feira, que Israel não permitirá ataques do Hezbollah contra cidades israelitas sem retaliação, após novos lançamentos de foguetes contra o norte do país.

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