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01 de junho de 2026 às 11:06

Tropas israelitas capturam castelo estratégico no sul do Líbano

O exército israelita anunciou, este domingo, a captura do Castelo de Beaufort, uma fortaleza situada numa montanha estratégica perto da cidade de Nabatiyeh, no sul do Líbano.

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