A máquina de repressão que Putin construiu

Num vídeo dos recentes protestos que se tornou viral na Rússia, Margarita Iudina, de 54 anos, dirige-se a um grupo de três agentes da OMON, o corpo de operações especiais, que seguram um jovem. "Porque é que o levam?", pergunta-lhes. Vê-se um pontapé no estômago, uma queda de costas, e ouve-se a cabeça a bater no chão e um grito lancinante.



O caso de Iudina não seria diferente de muitos outros episódios de violência, se não fosse o que se passou a seguir. Dado o efeito do vídeo que a tornou numa estrela acidental dos protestos contra a prisão de Alexey Navalny, os media próximos do regime difundiram exaustivamente um áudio de um agente a pedir desculpa a Iudina no hospital: "Estes não são os nossos métodos, este não é o nosso sistema." Mas, na verdade, tem sido esse o método, com quatro mil detidos num dia e inúmeras imagens a documentarem a violência sobre os manifestantes. O problema é que este é mesmo o sistema de Vladimir Putin, no poder desde 1999.



A brutalidade direta não é, contudo, não poderia ser, a única forma de repressão. Putin dedicou os últimos anos a construir e a reforçar laboriosamente um aparelho de repressão e controlo social. O significado desse esforço talvez seja menos óbvio. "A repressão, as leis que permitem controlar a Internet, que limitam a liberdade de expressão, são cada vez mais duras. E isso significa que Putin não se sente tão à vontade como há alguns anos", considera José Milhazes, jornalista que viveu vários anos na Rússia e ainda mantém laços com o país. Há sinais no dia a dia. Dá aulas (agora sempre online) a alunos russos e numa recente conversa registou o à-vontade com que da Sibéria lhe disseram, "estamos fartos do Putin".