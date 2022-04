E os nossos majores-generais, ao menos acertam? Nem por isso

Foram acusados de “compreender” a posição russa. Com um mês de guerra, a questão é se as suas análises batem certo. Mas a realidade teima em contrariá-los.

Três majores generais portugueses criaram polémica desde o início da invasão russa à Ucrânia, por tentarem interpretar e enquadrar as intenções da Rússia do ponto de vista geopolítico. Foram acusado de demasiada compreensão para com o lado russo, mesmo quando se demarcaram da violência, e defenderam estar a apenas a tentar alguma neutralidade na análise.