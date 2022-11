Christo Grozev, o pior pesadelo do Kremlin

Três semanas, três datas, três acontecimentos com um elemento comum: Christo Grozev. A 24 de outubro, Grozev publicou no site de jornalismo de investigação Bellingcat a identificação de 33 elementos da equipa russa de engenheiros que determinam a trajetória de cada míssil a atingir a Ucrânia e, portanto, a atingir estruturas civis, hospitais, escolas, estações de comboio - o que poderá constituir um crime de guerra. A investigação do Bellingcat, em parceria com o The Insider e a revista alemã Der Spiegel, durou seis meses e identificou as localizações de onde trabalham os engenheiros, as suas chamadas telefónicas para a hierarquia militar, e muito mais, das suas redes sociais às famílias. Grozev chamou-lhes "os assassinos do controlo remoto".