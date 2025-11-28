Sábado – Pense por si

Mundo

IATA pede à Venezuela que reconsidere decisão de não revogar licenças a companhias aéreas

Lusa 07:51
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

TAP está entre as que viram as respetivas licenças serem revogadas pelo Governo de Nicolás Maduro.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) pediu esta quinta-feira à noite a Caracas que reconsiderasse a sua decisão de não revogar as licenças das companhias aéreas estrangeiras que suspenderam os seus voos para a Venezuela, segundo comunicado.

TAP está entre as companhias aéreas proibidas de entrar na Velezuela
TAP está entre as companhias aéreas proibidas de entrar na Velezuela AP

Na quarta-feira, o Instituto Nacional de Aviação Civil (Inac) da Venezuela sancionou as companhias espanhola Iberia, portuguesa TAP, colombiana Avianca, chilena e brasileira Latam, brasileira GOL e turca Turkish Airlines "por terem-se juntado aos atos de terrorismo de Estado promovidos pelo governo dos Estados Unidos ao suspender unilateralmente as suas operações aéreas comerciais" para o país.

Na última sexta-feira, a autoridade americana de regulação da aviação civil (FAA) tinha exortado as aeronaves que sobrevoam o espaço aéreo venezuelano a terem extremo cuidado devido à deterioração da situação de segurança e à intensificação das atividades militares na Venezuela e arredores.

A IATA "exorta as autoridades venezuelanas a reconsiderar a revogação das autorizações de operação de várias companhias aéreas internacionais que operam no país e que suspenderam temporariamente os seus voos desde e para a Venezuela, na sequência da emissão de alertas de segurança aérea pelos governos dos Estados Unidos e de Espanha", segundo o texto.

Nicolás Maduro proíbe TAP e outras cinco companhias aéreas de operarem na Venezuela
Leia Também

Nicolás Maduro proíbe TAP e outras cinco companhias aéreas de operarem na Venezuela

"As companhias aéreas deram prioridade à proteção dos passageiros e das suas tripulações, evitando operar em zonas de elevado risco. As companhias aéreas reafirmam o seu compromisso com o país e a sua disponibilidade para restabelecer o serviço de forma segura e eficaz assim que as condições o permitirem", sublinha a IATA, no comunicado divulgado esta noite.

Os Estados Unidos deslocaram para a região das Caraíbas o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, e o seu grupo aéreo naval, oficialmente para operações de combate ao tráfico de droga.

Donald Trump alterna entre posições conciliatórias e ameaçadoras sobre a possibilidade de ataques ao território venezuelano. O presidente autorizou ações clandestinas da CIA na Venezuela e recordou que não excluía uma intervenção militar, ao mesmo tempo que afirmou que iria falar com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Maduro denuncia esta mobilização como uma ameaça destinada a derrubá-lo e a apoderar-se das reservas de petróleo do seu país.

Artigos Relacionados
Tópicos Drogas Ações Tráfico de droga Serviço militar Venezuela Associação Internacional de Transportes Aéreos Estados Unidos Nicolás Maduro Donald Trump Gerald Ford
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

IATA pede à Venezuela que reconsidere decisão de não revogar licenças a companhias aéreas