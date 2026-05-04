Há um português a bordo do cruzeiro onde se suspeita que houve um surto de hantavírus

Morreram três pessoas a bordo do navio do que as autoridades suspeitam que seja um surto de hantavírus.

Há um português a bordo do navio cruzeiro MV Hondius, onde se suspeita que tenha havido um surto de hantavírus, avançou esta segunda-feira a CNN Portugal que cita o Governo. Cerca de 150 turistas de diversos países estariam a bordo desta embarcação, segundo revelou à BBC o porta-voz do Ministério da Saúde da África do Sul, Foster Mohale. Entre os tripulantes, estaria então um português.



Navio-cruzeiro DR

O cruzeiro havia saído de Ushuaia, Argentina, há cerca de três semanas e tinha como destino Cabo Verde, mas pelo caminho acabaram por morrer três pessoas. Entre as vítimas mortais está um cidadão britânico de 69 anos, que estava numa terapia intensiva em Joanesburgo, África do Sul, assim como um casal holandês de 70 anos e 69 anos.

Segundo o Ministério da Saúde da África do Sul, o esposo terá apresentado febre, dores de cabeça, dores abdominais e diarreia, tendo acabado por morrer à chegada à ilha de Santa Helena - território britânico localizado no Atlântico Sul. A mulher também se sentiu mal pelo caminho e foi retirada da embarcação. Morreu num hospital em Joanesburgo.

A Oceanwide Expeditions - empresa de turismo que opera o navio MV Hondius - confirmou em comunicado a morte dos três passageiros e disse estar a lidar com "uma grave situação médica".

O hantavírus geralmente é um grupo de vírus que se encontram principalmente em roedores e que pode causar doenças graves ou levar até mesmo à morte. Raramente pode ser transmitido entre pessoas.