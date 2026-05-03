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Surto de hantavírus em cruzeiro no Oceano Atlântico já matou três pessoas

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 03 de maio de 2026 às 22:28
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Um dos pacientes está a receber tratamento num hospital sul-africano e a OMS está a trabalhar com as autoridades locais para evacuar outros dois passageiros do navio.

Um surto de hantavírus num cruzeiro que se encontra a atravessar o oceano Atlântico matou três pessoas e deixou pelo menos outras três doentes, avançou a Organização Mundial da Saúde neste domingo.  

Onda gigante atinge cruzeiro

A OMS referiu ainda que está a ser levada a cabo uma investigação para detetar os meios de transmissão, mas sabe-se que o hantavírus é transmitido pelo contacto com roedores, a sua urina ou fezes apesar de existir a possibilidade, rara, de ser transmitida entre pessoas e causar doenças respiratórias graves.  

“Investigações detalhadas estão em andamento, incluindo teste laboratoriais e investigações epidemiológicas. Cuidados médicos e apoio estão a ser fornecidos aos passageiros e à tripulação. O sequenciamento do vírus também está em andamento”, referiu a OMS em declarações à Associated Press. 

Um dos pacientes está a receber tratamento num hospital sul-africano e a agência está a trabalhar com as autoridades locais para evacuar outros dois passageiros do navio.  

Não existe tratamento específico ou cura para o hantavírus, mas o atendimento médico pode aumentar as chances de sobrevivência.  

A OMS não identificou a embarcação, mas os meios de comunicação sul-africanos referiram que se trata do cruzeiro MV Hondius, que navegava da Argentina para Cabo Verde. Os meios de comunicação locais referiram também que a primeira vítima morreu ainda dentro do navio, tratava-se de um idoso e a sua esposa faleceu posteriormente num hospital sul-africanos.  

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