Brasil: polícia faz buscas a empresários que falaram de golpe a favor de Bolsonaro

Neste momento o índice de popularidade de Jair Bolsonaro não é o melhor e as sondagens indicam que ficará em segundo lugar, com Lula da Silva a ser o próximo presidente.

A polícia brasileira realizou esta terça-feira buscas contra vários empresários que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro depois de uma reportagem num meio de comunicação brasileiro os acusar de discutirem a possibilidade de um golpe militar para o caso do atual presidente perder as eleições de outubro.