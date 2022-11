Guerra na Ucrânia: entre a falta de energia e a criação de novas armas

Foi há pouco mais de nove meses que a Rússia invadiu a Ucrânia e, com o passar do tempo, começam a ser notórios cada vez mais sinais de desgaste de ambos os lados. Numa luta contra o tempo, as armas militares fornecidas ao país de Volodymyr Zelensky pelos Estados Unidos e os aliados ocidentais começam a diminuir mas a Boeing Company poderá ter a solução.