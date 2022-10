Depois de condenação, França faz regressar 40 crianças e 15 mulheres da Síria

França repatriou 40 crianças e 15 mães que estavam no campo de refugiados curdo al-Hol, situado no nordeste da Síria. Esta viagem acontece depois de o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) ter decidido, em setembro, que a França devia reexaminar os pedidos de repatriamento feitos por duas mulheres francesas, que tinham viajado para Síria com os seus companheiros para se juntarem ao Estado Islâmico, e os filhos de ambas que aí nasceram.