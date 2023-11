Gaza é o conflito mais mortífero da história da ONU

Em 78 anos de história, a Organização das Nações Unidas (ONU) nunca perdeu tantos funcionários como em Gaza. A ONU emitiu um comunicado na segunda-feira para alertar que os seus representantes também estão a ser alvo dos bombardeamentos israelitas.







Desde 7 de outubro, quando o conflito entre Israel e o Hamas se agudizou, 102 funcionários da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) morreram e 27 ficaram feridos na Faixa de Gaza."Nas últimas 24 horas, um membro do staff da UNRWA foi morta com a sua família no norte da Faixa de Gaza devido aos bombardeamentos", indicou a agência. "Este é o maior número de funcionários da ONU mortos em conflito em toda a história da organização."Em todo o mundo, os gabinetes da ONU colocaram as suas bandeiras a meia-haste e foi assinalado um minuto de silêncio para honrar os colegas mortos em Gaza. "Nunca serão esquecidos", garantiu o secretário-geral da ONU, António Guterres.Cerca de 13 mil elementos da ONU trabalham em Gaza e muitos morreram com as suas famílias. "Eram professores, diretores de escolas, médicos, engenheiros, staff de apoio e um psicólogo", lê-se no comunicado.Até agora, mais de 11 mil pessoas morreram em Gaza, incluindo mais de 4 mil crianças. No dia 7 de outubro, morreram às mãos do Hamas 1.200 israelitas.A UNRWA é a principal agência da ONU a operar em Gaza e abriga cerca de 780 mil pessoas em mais de 150 locais. Esta agência foi criada após a primeira guerra entre Israel e os árabes, em 1948.