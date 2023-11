Islândia prepara-se para erupção vulcânica do Fagradalsfjall

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Estradas perto de Grindavik, na costa sul da Islândia, foram fechadas ao público esta segunda-feira, 13, enquanto o país se prepara para uma erupção vulcânica.





Carros da polícia foram estacionados em estradas rumo à cidade. No asfalto, já se verificam fissuras.Cerca de 4 mil pessoas foram retiradas de Grindavik ao longo do passado fim de semana, devido ao receio de que rocha derretida pudesse vir à superfície e atingisse a cidade costeira e uma central de energia geotérmica.Já se sentiram cerca de 900 sismos na península de Reykjanes.Esta área é um ponto vulcânico e sísmico. O vulcão Fagradalsfjall, com 385 metros de altitude, situa-se a 40 quilómetros de Reiquejavique, a capital islandesa. Em março de 2021, surgiram fontes de lava de uma fissura no chão com entre 500 e 750 metros na região do sistema vulcânico.A atividade vulcânica prolongou-se durante seis meses nesse ano, levando milhares de islandeses e turistas a visitar o local.Em agosto de 2022, deu-se uma erupção de três semanas na mesma área, a que se seguiu outra em julho de 2023.