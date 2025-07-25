Venezuela libertou 102 presos políticos em uma semana

Os dados, segundo o FP, não incluem ainda as todas as pessoas que foram detidas e libertadas ou que estão a ser mantidas em detenção de curta duração (48 horas).

As autoridades venezuelanas libertaram 102 presos políticos ao longo da última semana, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela organização não governamental Foro Penal (FP) que dão conta de que no país continuam detidas 853 pessoas por motivos políticos.



EPA/RONALD PENA R.

"Total de presos políticos: 853, 759 homens e 94 mulheres, 684 civis e 169 militares, 849 adultos e 4 adolescentes", anunciou o FP na sua conta da X.

Na mesma rede social o FP precisa que na última semana foram libertados 102 presos políticos, 66 deles entre 18 e 21 de julho, e confirma a detenção de 7 pessoas por motivos políticos na Venezuela.

Do total de presos políticos 155 já foram condenados e 698 aguardam julgamento, explica.

Ainda na X, o FP diz desconhecer o paradeiro de 46 cidadãos presos e que entre os detidos por motivos políticos há 81 pessoas com nacionalidade estrangeira.

"Historial das detenções por motivos políticos na Venezuela: 18.444 desde 2014", explica ainda o FP precisando que prestou assistência a mais de 14.000 que foram libertadas e que no país há mais de 9.000 pessoas "ainda arbitrariamente sujeitas a medidas restritivas da sua liberdade".

Os dados, segundo o FP, não incluem ainda as todas as pessoas que foram detidas e libertadas ou que estão a ser mantidas em detenção de curta duração (48 horas).

Por outro lado, explica que a listagem de presos políticos foi enviada à Organização de Estados Americanos e à ONU para verificação e certificação.