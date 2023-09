Jornalista da BBC salva migrantes que queriam chegar ao Reino Unido em camião

Seis mulheres migrantes foram resgatadas da bagageira de um camião frigorífico em França depois de terem enviado uma mensagem a uma repórter da BBC, que fez iniciar as buscas.







REUTERS/Pascal Rossignol

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

As quatro vietnamitas, uma delas menor de idade, e duas iraquianas passaram mais de dez horas rodeadas de caixas de bananas e com dificuldades em respirar na esperança de chegarem ao Reino Unido ou à Irlanda.Quando faziam a viagem aperceberam-se que o camião seguia na direção oposta do Reino Unido e começaram a entrar em pânico. Foi nesse momento que uma delas conseguiu falar com a jornalista da BBC que se encontrava em Londres e deu o alerta às autoridades.Khue B Luu, jornalista da BBC, recebeu uma mensagem que dizia: "Está tanto frio e o refrigerador continua ligado" e era acompanhada por dois vídeos onde é possível ver as caixas de bananas empilhadas e que sobravam apenas alguns centímetros para as mulheres se sentarem, é possível ouvir a tosse de uma das migrantes e outra disse em inglês: "Não consigo respirar".Passado algum tempo a mulher conseguiu partilhar a sua localização e foi possível identificar que o camião se encontrava na autoestrada E15, perto de Dracé, no norte da região de Lyon. Khue B Luu entrou em contacto com colegas franceses que transmitiram as informações recolhidas às autoridades locais mas houve um momento em que a partilha de localização foi interrompida.O repórter recebeu ainda uma última mensagem: "Estamos a ser sufocadas, o ar condicionado está desligado e é difícil respirar". Foi-lhes pedido que mantivessem a calma e que evitassem falar para poupar ar.Pouco tempo depois, por volta das 17h, hora local, a polícia francesa conseguiu identificar o camião e seis mulheres foram resgatadas.A procuradora francesa Laetitia Francart informou ao final da tarde de ontem que o veículo foi identificado como proveniente da Lituânia e que ia ser aberta uma investigação ao motorista por tráfico de pessoas.Entretanto, soube-se que quatro das seis mulheres têm 30 dias para deixar França, não sendo ainda claro quem são. As outras duas aguardam um pedido de asilo que se encontra pendente.Depois de saber do desfecho Khue B Luu voltou a enviar mensagens para aquele número, para tentar entender qual era a situação atual das migrantes e como é que tinha chegado até si, mas não obteve qualquer resposta, pelo que acredita que a polícia possa ter confiscado o telemóvel.